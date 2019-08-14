Археологическая выставка "Полевой дневник" откроется в Херсонесе

Выставка, посвященная Дню археолога, откроется в музее-заповеднике “Херсонесе Таврическом” 15 августа, сообщила пресс-служба музея.

На выставке будут представлены наиболее интересные археологические находки, обнаруженные в 2014-2018 годах сотрудниками Херсонеса, Эрмитажа, Института археологии Крыма и Института востоковедения РАН.

Выставка «Полевой дневник. Археологические исследования 2014 – 2018 годов в Херсонесе и его округе» будет проходить в малом Античном зале до 1 октября. Стоимость входа – 50 рублей. Время работы: с 10:00 до 18:00. Среда и четверг – выходные.

Ранее на территории музея-заповедника открылась студенческая школа “Херсонес 2.0”. Часть участников школы специализируются на археологии, часть – в области IТ-технологий. Они помогут оптимизировать работу “в полях”, которую раньше выполняли с помощью карандашей и линеек, и составить точные схемы раскопов.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь