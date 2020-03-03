Археологические объекты в центре Севастополя станут культурным наследием

Масштабная реконструкция центральных улиц города предоставила возможность изучить Севастополь по слоям. Во время работ на площади Лазарева строители вырыли траншею, которую причислят к объектам культурного наследия.

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Рыть котлован для новых колодцев в центре Севастополя начали в феврале. Этим участком тут же заинтересовались научные сотрудники музея заповедника «Херсонес Таврический». Во время реконструкции на площади Лазарева обнаружили целый пласт для археологических исследований. Восемь культурный слоёв Севастополя, самые яркие из них – слои горения. Хорошо виден слой Крымской войны, а также Великой Отечественной. Кстати во время второй Обороны Севастополя на этом месте был жилой дом.

Сегодня от него осталась только часть кирпичной печи. Само здание сгорело в июне 1942 года. А еще весной и дом, и весь район просматриваются на немецких аэрофотосъёмках. Земля не хуже карты запечатлела практически все этапы существования города с первой половины XIX века и до наших дней. Кое-где оставила предметы истории – ученые нашли здесь больше десятка пуговиц с военной формы.

«Пуговицы идут от слоя горения крымской войны и ниже. Можете видеть осколок бомбы времен Крымской войны», – говорит научный сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» Валентин Дорошко.

Все находки сейчас в музее-заповеднике. Их тщательно изучают специалисты. Сам котлован решено сохранить как объект, представляющий культурную ценность.

«Было принято решение, что этот объект будет законсервирован на месте. Мы исходим из приоритетов физической сохранности. Неделя и мы его закончили, пока фиксировали погодные условия графически. Погодные условия плюс центр города и присутствие антропологического фактора – необходимо оперативно принять меры по консервации», – поясняет первый заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

Стены и фрагмент печи укроют геотекстилем, после засыпят мелким грунтом или песком, а сверху уложат плитку. На сроки реконструкции эти работы не повлияют. Находок во время ремонта Большой Морской и площадей Ушакова и Лазарева было много, но сохранять объекты как действительно уникальные будут не все.

В Севнаследии сейчас два заявления – о признании объектом культурного наследия этого участка и подземного хода. Его также нашли на площади Лазарева. А вот трамвайные рельсы, как оказалось, в послевоенном Севастополе использовали не по прямому назначению.

«Строительные рельсы – это очень прочный материал, – говорит заместитель начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова. – К нему пристегнуты сети, как хомутик на подвесе. Они уложены не в том порядке, в котором уложены пути. Можно увидеть повторное использование рельс».

Обновление площади Лазарева идёт в соответствии с графиком. Это часть масштабной реконструкции Большой Морской.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь