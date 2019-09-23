Археологический фонд под водой создадут в Севастополе

“Система подводных сооружений в Балаклаве обладает уникальными условиями для сохранности объектов. Это закрытая акватория с минимальным подводным течением и приглушенным светом” , – прокомментировал ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.

Фонд расположится в Балаклавском подземном музейном комплексе. Планируется, что первыми на хранение поступят 40 предметов, поднятых с морского дна. Так называемый подводный депозитарий должен стать первым в России.

Археологический фонд под водой создадут в Севастополе Соответствующее соглашение подписали ректор Севастопольского госуниверситета и директор военно-исторического музея фортификационных сооружений “Михайловская батарея”, сообщает пресс-служба учебного заведения. Фонд расположится в …



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