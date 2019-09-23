Археологический фонд под водой создадут в Севастополе

Соответствующее соглашение подписали ректор Севастопольского госуниверситета и директор военно-исторического музея фортификационных сооружений “Михайловская батарея”, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Фонд расположится в Балаклавском подземном музейном комплексе. Планируется, что первыми на хранение поступят 40 предметов, поднятых с морского дна. Так называемый подводный депозитарий должен стать первым в России.
“Система подводных сооружений в Балаклаве обладает уникальными условиями для сохранности объектов. Это закрытая акватория с минимальным подводным течением и приглушенным светом”, – прокомментировал ведущий научный сотрудник СевГУ Виктор Лебединский.
фото пресс-службы СевГУ
Источник: Вести.Севастополь