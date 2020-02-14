Археологи обнаружили в тоннеле на площади Ушакова осколок черепицы XIX века

В настоящее время продолжаются работы по исследованию археологических находок в центре Севастополя.
Специалисты «Херсонеса Таврического» сейчас проводят работы сразу на трех участках. Все они находятся на площади Лазарева. Особенный интерес ученых вызывает найденный недавно подземный ход. В тоннеле историки обнаружили осколок черепицы, относящийся к XIX веку. После окончания исследований, специалисты музея-заповедника вынесут заключение относительно артефактов и вынесут рекомендации по консервации.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь