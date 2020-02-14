Археологи обнаружили в тоннеле на площади Ушакова осколок черепицы XIX века

Специалисты «Херсонеса Таврического» сейчас проводят работы сразу на трех участках. Все они находятся на площади Лазарева. Особенный интерес ученых вызывает найденный недавно подземный ход. В тоннеле историки обнаружили осколок черепицы, относящийся к XIX веку. После окончания исследований, специалисты музея-заповедника вынесут заключение относительно артефактов и вынесут рекомендации по консервации.

В настоящее время продолжаются работы по исследованию археологических находок в центре Севастополя.

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