Археологи обнаружили клад с золотыми византийскими монетами

25 ноября 2019     14
Археологи обнаружили клад с золотыми византийскими монетами

Клад, состоящий из 28 золотых византийских монет, отчеканенных во второй половине X века, нашли в Краснодарском крае на территории средневекового городища, где сейчас находится Тамань.

Небольшая часть монет – это солиды – такие выпускались в правление императора Никифора II Фоки (963-969), всё остальное – тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969-976). Монеты находились в керамическом сосуде и сохранились в очень хорошем состоянии.

 

На аверсе солида изображен Иисус Христос, на реверсе — Богоматерь и император Никифор держат крест.

На аверсе тетартерона – также отчеканен Иисус Христос, на реверсе — император Иоанн, которого на царствование благословляет Богородица. Тетартероны были уже легче солидов, содержание золота в них – около четырех граммов, тогда как в солиде – 4,55.

Исследователи Института археологии РАН предполагают, что клад был зарыт в правление византийского императора Иоанна I. Как раз в это время русы захватили Таманский полуостров и часть Крыма и основали Тмутараканское княжество. Благодаря этой находке, ученые надеются пролить свет на эпоху первых походов русских князей к берегам Черного моря. До возникновения русского княжества эта территория входила в состав Боспорского царства и Хазарского каганата. Средневековый город, где сейчас идут раскопки, основали вообще греческие колонисты. Он просуществовал до XI века.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В.В. Кропоткина „Клады византийских монет на территории СССР“, изданной в 1962 году, описано всего два клада X века, причем оба не сохранились до наших дней», – сообщил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Находку передали в музей-заповедник «Фанагория». Но прежде, чем клад будет выставлен в экспозиции, его изучат в лаборатории.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта N+1

Источник: Вести.Севастополь

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