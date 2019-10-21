Археологи проведут раскопки в Карантинной бухте

На месте военной водолазной школы после передачи земли музею-заповеднику Херсонес, планируется провести раскопки.
«Действительно принято решение, что Минобороны этот участок освободит и передаст его Херсонесу. Для начала там будут проведены раскопки», – приводит ТАСС слова Михаила Развожаева.
По его данным, исследования территории никогда не проводились, так как в советское время она была застроена. Врио губернатора добавил, что взамен земель водолазной школы Минобороны получит территорию в южной части Камышовой бухты.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь