Археологи проведут раскопки в Карантинной бухте

По его данным, исследования территории никогда не проводились, так как в советское время она была застроена. Врио губернатора добавил, что взамен земель водолазной школы Минобороны получит территорию в южной части Камышовой бухты.

«Действительно принято решение, что Минобороны этот участок освободит и передаст его Херсонесу. Для начала там будут проведены раскопки», – приводит ТАСС слова Михаила Развожаева.

На месте военной водолазной школы после передачи земли музею-заповеднику Херсонес, планируется провести раскопки.

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