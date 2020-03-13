Архитекторы рассказали о будущей планировке площади Ушакова

В бюро Wowhaus рассказали о новом планировочном решении площади Ушакова.

Для дополнительного озеленения центра города будет использована максимальная площадь. Новые деревья на разделительной полосе не будут отвлекать внимание от доминанты – клумбы с кедром.

«Не происходит потери видовых раскрытий. На данном участке улицы и пешеходы, и автомобилисты находятся в движении, здание Матросского клуба просматривается без каких-либо потерь», – отметили представители Wowhaus.

По их словам, пространство площади визуально разделили на две части: центральную – это разворотное кольцо, и второстепенную, переходящую в улицу Гоголя. Пешеходный переход, после согласований с Департаментом транспорта, перенесён на Гоголя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь