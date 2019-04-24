Лучшие архитекторы России решают судьбу Парка Победы (+ Видео)

24 апреля 2019     53
Лучшие архитекторы России решают судьбу Парка Победы (+ Видео)

Правительство России выделило более 200 миллионов рублей для завершения реконструкции севастопольского Парка Победы. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев. В Севастополе сегодня выбирают лучший проект реконструкции прибрежной зоны Парка. Победителя конкурса голосованием определит авторитетное жюри: в город прибыла делегация ведущих архитекторов страны.

После завершения реконструкции парка Победы будет меняться и прибрежная полоса. Пляж в парке один из самых популярных в городе. Архитекторы стремятся сделать его современным, удобным и красивым.

 

 

 

«Впечатления такие, не очень приятные. Всё-таки ларьки, как я понимаю, остановили. Но всё равно прорывы между ними зарастают, это становится непрерывным Шанхаем. Отойдешь метров на 20 от моря, и моря не видно. Такое ощущение наживы, реализованной и материализованной», – сказал Никита Явейн, руководитель архитектурного бюро «Студия 44», лауреат государственной премии РФ.

Парк заложили в 1970-е годы с идеей, что набережная и пляж должны быть логическим продолжением зеленой зоны. Реализовать это решение предстоит только сейчас. Достойные образцы приморских комплексов есть и за границей, и в нашей стране. Севастопольский может стать одним из лучших.

«Сделать что-то такое, как в Осло, театр с выходом. Как в Барселоне видовые рекреационные зоны. Здесь идеальная площадка для современного сюжета», – поделился идеями Михаил Мамошин, заслуженный архитектор РФ, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга.

Источник vesti92.ru
Фото с сайта sevparaplan.com


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