Асфальт на ул. Жидилова укладывают без ограничения движения

10 декабря 2019     16
Асфальт на ул

Завершить ремонт на улице Генерала Жидилова, которая соединяет Корабельную сторону с Лабораторным шоссе и Инкерманом, планируют к концу этого года. Работы проходят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строители сейчас асфальтируют дорогу. Причем пришлось снять асфальт даже с участков, которые были отремонтированы три года назад, чтобы полотно на протяжении всех трех километров было ровным.

«Севавтодор» приступил к ремонту проезжей части еще в августе, но потом работы были остановлены и возобновились только в ноябре. Дело в том, что вмешалась ГИБДД. В связи с изменившимся законодательством она потребовала разработать не схему организации дорожного движения, как это было раньше, а целый проект. И в «Севавтодоре» создали такой проект. По ул. Жидилова проходят 5 маршрутов общественного транспорта, там расположены школа №50 и детский сад №132, а такого рода объекты требуют установки дополнительных дорожных знаков.

Кроме проезжей части, там были отремонтированы тротуары. 2 км дороги уже готовы, завершается укладка асфальта на последнем участке. Ограничивать движение транспорта строители не стали – половина проезжей части открыта для автомобилистов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе задержали вора-гастролера
В Севастополе задержали вора-гастролера

Сотрудники севастополького управления Росгвардии задержали жителя Воронежской области. Мужчина числился в федеральном розыске. В Севастополе он попался при попытке совершить …


В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ

Число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией за минувшую неделю увеличилось на территории Севастополя и уменьшилось в Республике Крым. Об этом …


«Это мощный руководитель»: Владимир Константинов рассказал о работе с Лужковым
«Это мощный руководитель»: Владимир Константинов рассказал о работе с Лужковым

Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Владимир Константинов выразили соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы. Юрий Лужков …


Асфальт на ул
Асфальт на ул. Жидилова укладывают без ограничения движения

Завершить ремонт на улице Генерала Жидилова, которая соединяет Корабельную сторону с Лабораторным шоссе и Инкерманом, планируют к концу этого года. …


Зеленский заявил о нежелании «плевать в кого-то»
Зеленский заявил о нежелании «плевать в кого-то»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, почему он не готов называть Россию «агрессором». По его словам, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты