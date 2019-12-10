Асфальт на ул. Жидилова укладывают без ограничения движения

Завершить ремонт на улице Генерала Жидилова, которая соединяет Корабельную сторону с Лабораторным шоссе и Инкерманом, планируют к концу этого года. Работы проходят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Строители сейчас асфальтируют дорогу. Причем пришлось снять асфальт даже с участков, которые были отремонтированы три года назад, чтобы полотно на протяжении всех трех километров было ровным.

«Севавтодор» приступил к ремонту проезжей части еще в августе, но потом работы были остановлены и возобновились только в ноябре. Дело в том, что вмешалась ГИБДД. В связи с изменившимся законодательством она потребовала разработать не схему организации дорожного движения, как это было раньше, а целый проект. И в «Севавтодоре» создали такой проект. По ул. Жидилова проходят 5 маршрутов общественного транспорта, там расположены школа №50 и детский сад №132, а такого рода объекты требуют установки дополнительных дорожных знаков.

Кроме проезжей части, там были отремонтированы тротуары. 2 км дороги уже готовы, завершается укладка асфальта на последнем участке. Ограничивать движение транспорта строители не стали – половина проезжей части открыта для автомобилистов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь