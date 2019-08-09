Афиша с Анной Сорокиной 10-11 августа

В это воскресенье в Херсонесе по просьбам зрителей пройдёт дополнительный спектакль Грифон. Какие еще мероприятия ждут севастопольцев в выходные расскажет Анна Сорокина в рубрике Афиша.

Танцовщица решила стать президентом Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября. Соответствующее …



Балаклавское рудоуправление завершит перенос дробильно-обогатительной фабрики весной 2020 года Перенос мощностей Балаклавской дробильно-обогатительной фабрики на борт Псилерахского карьера планируется завершить весной следующего года. Ровно два года назад, 9 августа …



В Севастополе введён особый противопожарный режим В лесных массивах, на землях сельхозназначения, примыкающих к автомобильным дорогам близ села Морозовка и в районе Инкермана на 21 день, …



Магистранты СевГУ вместе с архитекторами будут работать над обликом города Cтуденты новой магистратуры по направлению «Дизайн» Севастопольского госуниверситета будут наполнять банк архитектурно-художественных концепций города. В правительстве Севастополя определили конкретные территории города, концепции …

