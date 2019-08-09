Афиша с Анной Сорокиной 10-11 августа

В это воскресенье в Херсонесе по просьбам зрителей пройдёт дополнительный спектакль Грифон. Какие еще мероприятия ждут севастопольцев в выходные расскажет Анна Сорокина в рубрике Афиша.
Источник: Вести.Севастополь
В это воскресенье в Херсонесе по просьбам зрителей пройдёт дополнительный спектакль Грифон. Какие еще мероприятия ждут севастопольцев в выходные расскажет Анна Сорокина в рубрике Афиша.
Источник: Вести.Севастополь
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Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября. Соответствующее …
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Перенос мощностей Балаклавской дробильно-обогатительной фабрики на борт Псилерахского карьера планируется завершить весной следующего года. Ровно два года назад, 9 августа …
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Бывшая жена российского олигарха покусилась на его миллиарды
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