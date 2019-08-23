Афиша с Анной Сорокиной 24-25 августа

Без каких-либо затрат смогли почувствовать себя каскадёрами участники промо-акции фестиваля экстремальных видов спорта. Правда, на этот шаг ещё нужно было отважиться и проехать внутри колеса на мотоцикле. Группа мотогонщиков – экстремалов приехала в Севастополь из Москвы. Завтра на горе Гасфорта они примут участие в Х-Фесте. Фестиваль будет проходить в течение двух дней. Организаторы ожидают, что за это время его могут посетить не менее 10 тысяч гостей. Более подробно о программе фестиваля экстремальных видов спорта и о том, что ещё интересного произойдет в эти выходные – в традиционной рубрике “Афиша”.

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Источник: Вести.Севастополь