Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа

Летние месяцы как выходные. Такие же прекрасные, и так же быстро проходят. август обещает немало интересных событий. Что можно посетить завтра и послезавтра, расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша».
Источник: Вести.Севастополь
Летние месяцы как выходные. Такие же прекрасные, и так же быстро проходят. август обещает немало интересных событий. Что можно посетить завтра и послезавтра, расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша».
Источник: Вести.Севастополь
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