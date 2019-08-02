Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа

2 августа 2019     19
Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа

Летние месяцы как выходные. Такие же прекрасные, и так же быстро проходят. август обещает немало интересных событий. Что можно посетить завтра и послезавтра, расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша».

Источник: Вести.Севастополь

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