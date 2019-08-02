Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа

Летние месяцы как выходные. Такие же прекрасные, и так же быстро проходят. август обещает немало интересных событий. Что можно посетить завтра и послезавтра, расскажем в нашей традиционной рубрике «Афиша».

Кубок по регби выиграли черноморцы В Севастополе завершился первый в истории кубок командующего Черноморским флотом по регби. За победу в течение двух дней боролись команды …



В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 11 человек 22:50 В Татарстане в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля пострадали 11 человек, семеро из них доставлены в больницу. Об …



Афиша с Анной Сорокиной 3-4 августа Летние месяцы как выходные. Такие же прекрасные, и так же быстро проходят. август обещает немало интересных событий. Что можно посетить …



День ВДВ в Севастополе отметили выставкой вооружения и показательными боями разведчиков В Севастополе отмечают День воздушно-десантных войск. Десантирование в фонтаны пока не началось, праздник проходит спокойно. После воссоединения с Россией у …

