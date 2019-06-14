Афиша с Ксенией Егоровой 15-16 июня

День города в Севастополе продолжат отмечать и в выходные. Какие мероприятия запланированы, расскажем в традиционной рубрике «Вести – Севастополь» “Афиша”.

Вести Севастополь 14.06.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – 2,5 тысячи тонн рельсов и почти 40 тысяч шпал. Железная дорога соединила Керчь и Тамань. Строители …



Севастопольская полиция выпустила первый кадетский класс Торжественная церемония прошла в сквере имени Бузина. Там собрались представили управления МВД по Севастополю, ученики 10-ого и 11-ого кадетских классов. …



Нахимовцы, Вы лучшие! В соответствии с Уставом Севастополя и Положением о Доске Почета по итогам работы в 2018 году на основании распоряжения губернатора …



Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. …

