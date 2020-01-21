Аэропорту Симферополя исполнилось 84 года

Сегодня коллектив международного аэропорта Симферополя принимал поздравления с днем рождения предприятия.

21 января 1936 года было издано постановление Совета народных комиссаров Крымской Автономной ССР об отводе земли и начале строительства аэропорта. А уже 1 мая того же года из Симферополя улетел в Москву первый самолет. Тот полет длился 12 часов.

Так выглядел аэропорт в первый год своего существования

Во время Великой Отечественной войны на базе симферопольского аэропорта был сформирован Особый Черноморский авиаотряд Гражданского воздушного флота. Он участвовал в эвакуации жителей Крыма, доставлял партизанам почту, медикаменты, боеприпасы, вывозил в тыл раненых.

«За прошедшие годы наша воздушная гавань переживала как периоды расцвета, так и очень сложные времена. Сотрудники аэропорта Симферополь с честью защищали Родину во время Великой Отечественной войны, восстанавливали и развивали инфраструктуру в послевоенные годы. Благодарим ветеранов за их титанический труд по превращению аэропорта Симферополь в настоящие воздушные ворота Крыма, гордость полуострова и всей страны», – отметил в своем поздравлении генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

Капитальное здание аэровокзала появилось только в 1957 году, а в 1960-ом завершилось строительство первой бетонной взлетно-посадочной полосы, перрона и мест стоянок, в 1982-ом – второй ВПП. Она создавалась как резервная для посадки космических кораблей «Буран», поэтому имеет не стандартную для гражданских аэродромов длину 3,7 км.

Пика своего развития аэропорт Симферополь достиг к 1991 году. Тогда было перевезено более 5 млн человек и выполнено свыше 30 тыс. рейсов. И этих показателей воздушной гавани Крыма удалось снова достичь только в последние годы – после воссоединения с Россией. Пятый год подряд воздушная гавань обслуживает свыше 5 млн пассажиров.

А в украинский период количество пассажиров резко упало: оно не превышало 500 тысяч человек в год. В 2000 году даже закрыли одну полосу: она перестала отвечать требованиям безопасности, а денег на ее реконструкцию Украина не выделяла.

Новый терминал аэропорта, открытый в 2018 году

В позапрошлом году в эксплуатацию был сдан новый терминал, а к 2022 году построят еще одну взлетно-посадочную полосу, командно-диспетчерский пункт, рулежные дорожки, очистные сооружения и спасательную станцию.

Новый аэровокзальный комплекс, имеющий форму морской волны, рассчитан на обслуживание 3650 человек в час или 6,5 млн. человек в год. Он до сих пор является крупнейшим частным инвестиционным проектом в современной истории Крыма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

по материалам пресс-службы аэропорта

Источник: Вести.Севастополь