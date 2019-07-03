Аэропорт Симферополя побил собственный рекорд по обслуженным рейсам

3 июля 2019     22
Аэропорт Симферополя побил собственный рекорд по обслуженным рейсам

645,2 тысячи пассажиров обслужил международный аэропорт Симферополя в первый месяц лета. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, рост пассажиропотока, по сравнению с июнем прошлого года, составил около 6,5%. Этого удалось достичь за счёт увеличения количества рейсов и развития чартерной программы.

В июне терминал в среднем обслуживал 85 рейсов в сутки. Пик потока пассажиров пришелся на 29 июня, тогда было принято и отправлено более 30 тысяч человек.

В целом за первое полугодие международный аэропорт обслужил уже 1,94 млн пассажиров. Рост, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил около 3%. В этом году количество рейсов выросло на 7,2%, то есть до 7787 рейсов.

Такой результат дали перевозки чартерными рейсами. В этом летнем сезоне воздушная гавань планирует обслужить 344 чартера. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь

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