Аэропорт Симферополя претендует на звание «Мастер гостеприимства»

4 декабря 2019     16
Аэропорт Симферополя претендует на звание «Мастер гостеприимства»

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» создан на платформе «Россия – страна возможностей», чтобы повысить стандарты сервиса и престижа работников сферы туризма. Аэропорт Симферополя будут представлять сотрудники службы пассажирских перевозок.

Сначала участникам предстоит пройти отборочный заочный этап – разместить на сайте конкурса видеоролик, где они рассказывают о своей работе, а также любимом городе или регионе, о том, какие туристические объекты в нем есть.

Дальше в ходе онлайн-тестирования жюри оценит общие и профессиональные знания, интеллектуальные и управленческие способности претендентов. Региональные полуфиналы пройдут с февраля по апрель в девяти регионах России, а финал состоится в апреле 2020 года. По его итогам отберут сначала 50 конкурсантов, которые смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии. А 25 победителей получат сертификат на образовательную программу MBA в Сколково и возможность пройти стажировку в крупных компаниях.

В аэропорту Симферополя уверены, что сотрудникам службы пассажирских перевозок будет что рассказать жюри. Так в этом году детские организованные группы начали обслуживать отдельно от общего потока пассажиров. Также отдельный «коридор» сделали для групп маломобильных пассажиров и тех, кто улетал чартерными рейсами. В аэропорту стараются постоянно повышать качество обслуживания пассажиров.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото Российской газеты

Источник: Вести.Севастополь

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