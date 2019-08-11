Байк-шоу в Севастополе собрало тысячи мотоциклистов со всего мира

Владимир Путин стал гостем масштабного международного байк-шоу. Оно состоялось в Севастополе минувшей ночью. Тысячи байкеров из разных концов России и мира съехались на гору Гасфорта, чтобы увидеть “Тень Вавилона”. Так называлась постановка, в которой задействовали каскадёров, мастеров огненного шоу, военных Черноморского флота, артистов балета и музыкантов.

Это не мотоцикл, это машина времени – говорит о советском мотоцикле “Урал” его хозяин. Старый друг не подвёл – за 4 дня довёз на своих троих от Воронежа до Севастополя без поломок.

«В основном мы ехали 70-80 км/ч. Конечно, с непривычки отсидел всё, что можно, но нормально всё – доехали», – говорит Алексей Хорохордин, гость байк-шоу.

На “Урале” на международное байк-шоу приехал и Владимир Путин. Для него это далеко не первый визит на гору Гасфорта. Будучи Председателем правительства России, он посещал логово “Ночных волков” в Севастополе ещё в 2009 году, затем в 2010, 2012, и вот на юбилейном шоу Президент снова в мотострою.

«Здравствуйте, друзья, привет, очень рад вас всех видеть! И очень приятно, что вы продолжаете эту замечательную традицию – начатую 10 лет назад. Я уже не говорю, что это хорошее место, хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, и любителей мотоциклов, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей Родине», – говорит Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

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Поддержать веру в Родину – задача, которую байкеры ставили перед собой с самого первого фестиваля.

«Девятый год, когда мы въезжали на площадь Нахимова, люди нам бросали как гусарам цветы под колёса, как вот раньше в города входили освободители, так и здесь получилось, слёзы радости, счастья, восторг, дети радовались, бабушки и дедушки плакали», – говорит Юрий Козлов, участник первого байк-шоу в Севастополе.

Чтобы узнать, что такое русская мечта, байкеры едут в Севастополь со всего света и сегодня. Виктор Мануэл Рико из Мексики. Он объехал на мотоцикле 55 стран. Крым для него – то место, куда хочется вернуться.

«Мне нравится русская история. Это то, почему я прибыл в Петербург и Москву, и когда я был там – в байк-центре “СэкстОн”, мне рассказали о Севастополе. И вот – я здесь – здесь очень дружелюбные люди и вкусная еда», – говорит Виктор Мануэл Рико Куси, гость байк-шоу.

Едой гостей шоу удивляют в специальной гастрономической зоне. Здесь ялтинские мидии и рапаны и лимонад, в котором дымится лёд.

А вот удовлетворить музыкальные аппетиты гостей вечера помешала политика. Хэдлайнером байк-шоу должны были стать «Sеcret Service», но музыкантам позвонили из правительства Швеции и пригрозили полным запретом на выступления в Европе в случае поездки в Севастополь. В ответ группа записала для мотофестиваля видеообращение.

«Привет! Мы «Secret Service». Мы всегда хотим играть для фанатов по всему миру. Но в этот раз в прекрасном Севастополе 11 августа это будет невозможно для нас. Шведское правительство сказало «нет» из-за сегодняшней политической ситуации. Мы очень-очень сожалеем, и надеемся, и верим, что всё изменится, и мы снова скоро увидимся. Наслаждайтесь и мира вам!», – говорится в сообщении.

Пожелание мира звучало и из уст европейцев, преодолевших тысячи километров, чтобы услышать русскую музыку, знакомую старшему поколению иностранных гостей.

«Я была в школе в Чехословакии, и там я училась по-русски, но я уже много лет в Дойчлэнд в Берлине. Это мой третий дом – Крым», – говорит Хана Йохне, гость байк-шоу.

Немка Хана Йохне с друзьями отплясывает под русские песни группы “Пилот” – полёт нормальный, и до кульминации вечера остаётся всего несколько часов.

К этому дню “Ночные волки” готовились почти год. Естественной декорацией к празднику стала гора Гасфорта, а 25-тиметровые металлические конструкции задействуют в кульминации шоу. Наверху уже закреплена пиротехника, а гигантские вентиляторы помогут создать настоящий смерч. Во время него Вавилонская башня не устоит.

На фоне индустриальных декораций одна за другой проносятся эпохи, гибнут цивилизации, и героям шоу предстоит ответить на вопрос – что спасёт мир.

Вечные философские вопросы ставят перед залом и артисты группы Кипелов. Этот коллектив гости шоу встречают особыми авациями.

«Нужно осмыслить мир, если ты его не поймёшь, у тебя будут ложные цели, и ты будешь воевать с ветряными мельницами», – говорит Александр (Хирург) Залдостанов, лидер мотоклуба “Ночные волки”. «Хотела посмотреть,как рекламируют, грандиозный финал. Пришлось оставить восьмерых детей, бросить дела и приехать сюда из Краснодара 600 километров», – говорит Елена Помазан, гостья шоу.

Завершается шоу грандиозным салютом, а на второй день мотопраздника его участников ждёт проезд мотоколонной до центра Севастополя, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу.

Анна Шустер, Михаил Шурмель, Александр Попов, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь