Балаклава получила статус города

10 июля 2019     22
Балаклава получила статус города

О принятых накануне, 9 июля, поправках к закону пишет пресс-служба Законодательного собрания региона.

Парламентарии отметили – чтобы скрыть во время “холодной войны” секретный военный объект, Балаклаву начали считать частью Севастополя. И восстановление статуса города прежде всего – историческая справедливость.

“Это важно с точки зрения перспектив Балаклавы. Ведь сегодня это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма”, – сказал Вячеслав Аксёнов, депутат Законодательного Собрания.

Он также отметил, что статус этот важен и для инвесторов. Развитие Балаклавы сейчас – приоритетный проект для Севастополя.

Теперь в состав Севастополя входят городские населенные пункты: города Севастополь, Балаклава, Инкерман, поселки Кача, Ласпи, и ещё 41 сельский населенный пункт.

фото sevstory.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок
В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

 


О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм
О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм

Съемки научно-популярного фильма стартуют в августе, пишет ТАСС. Работать над ним будет творческая группа Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Главный …


Вести Севастополь 10.07.2019
Вести Севастополь 10.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: Как избавиться от неприятного запаха? Коммунальные службы нашли решение проблемы на Античном проспекте. Строительством мусороперерабатывающего завода займётся …


Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль одного из подразделений украинской операции объединенных сил в Донбассе, сообщает пресс-служба военных. ЧП …


Как Зеленский разбойника выгнал
Как Зеленский разбойника выгнал

10 июля Владимир Зеленский выгнал с заседания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Новый президент Украины заявил, что, когда много кричат, он всегда просит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты