Балаклава получила статус города

О принятых накануне, 9 июля, поправках к закону пишет пресс-служба Законодательного собрания региона.

Парламентарии отметили – чтобы скрыть во время “холодной войны” секретный военный объект, Балаклаву начали считать частью Севастополя. И восстановление статуса города прежде всего – историческая справедливость.

“Это важно с точки зрения перспектив Балаклавы. Ведь сегодня это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма”, – сказал Вячеслав Аксёнов, депутат Законодательного Собрания.

Он также отметил, что статус этот важен и для инвесторов. Развитие Балаклавы сейчас – приоритетный проект для Севастополя.

Теперь в состав Севастополя входят городские населенные пункты: города Севастополь, Балаклава, Инкерман, поселки Кача, Ласпи, и ещё 41 сельский населенный пункт.

фото sevstory.ru

Источник: Вести.Севастополь