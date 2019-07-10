Балаклава получила статус города

О принятых накануне, 9 июля, поправках к закону пишет пресс-служба Законодательного собрания региона.
Парламентарии отметили – чтобы скрыть во время “холодной войны” секретный военный объект, Балаклаву начали считать частью Севастополя. И восстановление статуса города прежде всего – историческая справедливость.
“Это важно с точки зрения перспектив Балаклавы. Ведь сегодня это не военная база, а туристический центр с интересной историей и прекрасными условиями для рекреационного туризма”, – сказал Вячеслав Аксёнов, депутат Законодательного Собрания.
Он также отметил, что статус этот важен и для инвесторов. Развитие Балаклавы сейчас – приоритетный проект для Севастополя.
Теперь в состав Севастополя входят городские населенные пункты: города Севастополь, Балаклава, Инкерман, поселки Кача, Ласпи, и ещё 41 сельский населенный пункт.
фото sevstory.ru
Источник: Вести.Севастополь