Балаклаве могут вернуть статус города в составе Севастополя

Однако, этот вопрос необходимо обсудить с жителями Балаклавы. Такую тему подняли севастопольские депутаты при обсуждении законопроекта «Об административно-территориальном устройстве города».

Также при обсуждении говорилось о том, что в Севастополе, как городе федерального значения, есть сельские населённые пункты, и они должны обладать всеми правами, которые есть у сёл в других субъектах России. Подготовленные депутатами поправки были вынесены на рассмотрение комиссии по законодательству и государственному строительству.

Источник: Вести.Севастополь