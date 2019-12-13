Балаклавские горноспасатели успешно сдали экзамены

13 декабря члены вспомогательной горноспасательной команды Балаклавского рудоуправления успешно сдали экзамены.
«Мы приняли периодические и первоначальные экзамены у членов вспомогательной горноспасательной команды, которые сдаются раз в три года», – рассказал представитель военизированного горноспасательного отряда 21 ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» Павел Полянский.
Сотрудники Балаклавского рудоуправления аттестованы для проведения работ на объектах горнодобывающей промышленности при пожарах, детонации взрывчатых веществ, затоплении карьера и других ЧС. Их основная задача –реагирование на аварию до прибытия подразделений Севастопольского пожарно-спасательного гарнизона.
Источник: Вести.Севастополь