Балаклавскую бухту наводнили медузы

Море стало похоже на студень – так описывают воду в Балаклавской бухте местные жители. Кажется, что если в нее прыгнуть, то пловца на воде будут держать медузы. Течение принесло сюда сотни тысяч морских обитателей – аурелий.

Гидробиологи не видят в этом ничего необычного – такие «нашествия» случаются в Балаклаве несколько раз в год. Обычно они бывают весной, но и зима тоже не является исключением.

Аурелии неопасны для человека – их прикосновение напоминает ожог крапивы. К тому же, купальный сезон давно завершен.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь