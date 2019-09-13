Балаклаву заволокло дымом от горящего сухостоя

В Балаклаве на склоне под крепостью Чембало загорелась сухая трава. Едким дымом заволокло всю округу. К месту происшествия местные жители вызвали пожарных. В непосредственной близости от пожара проходит газопровод.

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