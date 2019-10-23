Балкон на центральной улице Севастополя восстановили через два года после обрушения

Завершается ремонт фасада дома №10 на ул. Ленина, где два года назад обрушился балкон. Как сообщила пресс-секретарь фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя Анна Москаленко, работы начались в начале сентября и к первому ноября севастопольский подрядчик ООО «ПРОМАЛЬП-СЕВАСТОПОЛЬ» обещал их завершить. Фасад готов на 95%.

По словам Москаленко, несмотря на то, что дом не является объектом культурного наследия, работы проводились в полном взаимодействии с департаментом архитектуры.

«Все решения, выполненные на этом доме, вплоть до рисунка ковки на восстановленных воротах, согласовывались с департаментом архитектуры и были выполнены в стилистике центрального кольца города», – сообщила Анна Москаленко.

Стоимость ремонта составила 8 млн. 600 тысяч рублей. Этот дом 1945 года постройки приобрел печальную известность в 2017-ом, когда рухнул балкон второго этажа. По счастливой случайности в тот момент по улице никто не проходил, и обошлось без пострадавших.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь