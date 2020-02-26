«Бал» и «Бастион» условно уничтожили фрегат «Адмирал Макаров»

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря. Роль корабля «противника» выполнял фрегат «Адмирал Макаров».

«Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории Крыма и на Кавказском побережье, совершили марши в районы, откуда должны были произвести стрельбы. Был отработан алгоритм действий по развёртыванию комплексов, подготовке к боевому применению, инженерному оборудованию и маскировке позиций.

«Бал» и «Бастион» с помощью собственных радиолокационных комплексов обнаружили цель и взяли ее на сопровождение. В то же время от экипажа самолёта-разведчика Су-24МР были получены разведданные о нахождении корабля противника.

Сопоставив свои данные с данными самолета, боевые расчёты «Бал» и «Бастион» электронными пусками нанесли ракетный удар по кораблю, после чего сменили дислокацию и повторили условные удары.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь