Бал медалистов прошел в театре имени Луначарского

26 июня 2019     22
Бал медалистов прошел в театре имени Луначарского

В театре имени Луначарского сегодня прошёл городской бал медалистов. На него пригласили 185 выпускников, которые закончили школу на отлично. Они набрали максимальное количество баллов на экзаменах, успешно представляли свои школы на олимпиадах и конкурсах. Только пятёрок в дневнике для получения заветной медали теперь недостаточно.

«На самом деле в этом году было очень тяжело получить медаль. Много людей слетело с неё, так как условия поменялись. Люди теперь должны набрать 70 баллов по русскому языку и пятёрку по математике, для того чтобы получить золотую медаль, поэтому я очень довольна», – говорит Екатерина Гук, выпускница школы №58.

«Ну мне, конечно бы, хотелось в первую очередь пожелать, чтобы их намерения и ожидания оправдались, чтобы они получили ту специальность по которой они потом будут приумножать силу и могущество нашего государства, трудится на благо нашего общества, и конечно всех их с нетерпением ждём обратно к нам в город Севастополь», – говорит Игорь Белозёров, директор департамента образования и науки правительства Севастополя.

В высших учебных заведениях уже начался приём документов для поступления. Теперь у бывших школьников новый статус – абитуриенты.

Юлия Тюрягина

Источник: Вести.Севастополь

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