Бал медалистов состоялся в театре Луначарского

В театре Луначарского сегодня прошёл городской бал медалистов. На него пригласили 185 выпускников, которые закончили школу на отлично. Они набрали максимальное количество баллов на экзаменах, успешно представляли свои школы на олимпиадах и конкурсах. Только пятёрок отметок в дневнике для получения заветной медали теперь недостаточно.

«На самом деле в этом году было очень тяжело получить медаль. Много людей слетело с неё, так как условия поменялись. Люди теперь должны набрать 70 баллов по русскому языку и пятёрку по математике, для того чтобы получить золотую медаль, поэтому я очень довольна», – говорит Екатерина Гук, выпускница школы №58.

«Ну мне конечно бы хотелось в первую очередь пожелать, чтобы их намерения и ожидания оправдались, чтобы они получили ту специальность по которой они потом будут приумножать силу и могущество нашего государства, трудится на благо нашего общества, и конечно всех их с нетерпением ждём обратно к нам в город Севастополь», – говорит Игорь Белозёров, директор департамента образования и науки правительства Севастополя.