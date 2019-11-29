Банка меда обошлась севастопольскому пенсионеру в 60 тысяч рублей

34-летнего жителя Севастополя подозревают в краже денег у 83-летнего пенсионера. Молодой мужчина пришел в дом под видом продавца меда.

Пенсионеру мед понравился, и он решил его купить. Мужчина пошел в комнату за деньгами, злоумышленник проследил за ним и выяснил, где он хранит сбережения.

Когда дедушка принёс деньги, незнакомец спросил, нет ли у него ненужных пустых банок, которые тот мог бы ему отдать. Пока пенсионер искал тару, злоумышленник незаметно проник в соседнюю комнату, похитил деньги, которые там были – а это 60 тысяч рублей – и скрылся.

Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району. Оперуполномоченным уголовного розыска удалось быстро установить личность злоумышленника и задержать его. Как выяснилось, 34-летний житель города уже был судим за разбой, кражу и грабёж.

На него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь