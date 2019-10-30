Банк России обнаружил 19 нелегальных финансовых организаций в Севастополе

За девять месяцев текущего года Центральный банк Российской Федерации в городе Севастополе выявил 19 нарушающих закон финансовых организаций.
Из них 15 – нелегальные кредиторы, один посредник, работающий на страховом рынке и предлагающий платное содействие в оформлении электронных полисов ОСАГО, одна организация с признаками финансовой пирамиды. Кроме того, зафиксированы два факта нарушения Закона о рекламе в части оказания финансовых услуг, сообщает пресс-служба регулятора.
«Нелегалы активно используют интернет пространство и соцсети для продвижения своих услуг. Именно поэтому мы призываем севастопольцев повышать свою финансовую грамотность, и быть осторожнее, сталкиваясь с сомнительными финансовыми предложениями», – отметил заместитель управляющего севастопольским Отделением Банка России Александр Гроздев.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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