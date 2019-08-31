Бархатный сезон в Крыму: программа фестивалей и праздников

В Крыму активно развивается событийный туризм. Бархатный сезон на полуострове – это не только спокойное море и тихие вечера, но и множество ярких событий. Редакция сайта “Вести – Севастополь” собрала для вас все самые интересные фестивали, ярмарки и кинофорумы этого сентября.

Кинофестиваль “Солнечный Остров”

31 августа – 5 сентября

Евпатория

Фестиваль детского и семейного кино “Солнечный остров” соберет популярных российских деятелей культуры, среди которых Дмитрий Харатьян, Ирина Муравьева, Юрий Беляев, Алексей Маклаков, Сергей Маховиков, Наталья Бондарчук, Анатолий Васильев, Сергей Никоненко, Борис Грачевский и Татьяна Абрамова.

Открытие фестиваля состоится 31 августа в 19:00. С подробным расписанием кинопоказов и творческих встреч можно познакомиться на сайте.

XI Международный джазовый фестиваль “Live in Blue Bay 2019”

6 – 8 сентября

Коктебель

На фестивале в пансионате “Голубой залив” выступят легенды отечественного джаза, а также гости из Италии и США. Помимо концертов, посетителей фестиваля ждут мастер-классы, творческие встречи и дегустация вин. С программой фестиваля можно познакомиться здесь.

Международный фестиваль авторской песни “Балаклавские каникулы”

6 – 8 сентября

Севастополь

Планируется приезд авторов из разных стран. Фестиваль будет проходить на площади музейного комплекса “Михайловская батарея”, на летней эстраде “Ракушка” и в парке им. Анны Ахматовой. Программа мероприятий еще уточняется.

Телекинофорум “Вместе”

6 – 12 сентября

Ялта

В рамках форума состоятся два конкурса: “Телевизионные программы и фильмы” и “Телевизионные игровые фильмы”. Гостям будут представлены работы из России, Сербии, Аргентины, Белоруссии, Израиля, Индии, Ирана. Кинопоказы пройдут в кинозалах гостиницы “Ялта-Интурист”, “Сатурн-IMAX” и Гуманитарно-педагогической академии, а также на набережной Ялты. Помимо конкурсов, на форуме пройдут творческие встречи, круглые столы и дискуссии. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте форума.

Фестиваль казачьей культуры “Крымские тулумбасы”

7 – 8 сентября



Николаевка

В рамках фестиваля пройдут выступления творческих коллективов, демонстрация казачьего мастерства и казачьей кухни, выставка декоративно-прикладного искусства и концерт. Также состоятся мастер-классы по использованию казачьего оружия, рукопашному бою и праздничные конные выступления. Во второй день фестиваля в парке им. Гагарина в Симферополе пройдет театрализованное шествие и концертная программа казачьих коллективов.

Международный военно-исторический фестиваль “Русская Троя”

7 – 9 сентября

Севастополь

Фестиваль пройдет на Малаховом кургане, все его мероприятия будут посвящены крымской войне. Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Самой зрелищной ее частью станут реконструкции эпизодов сражений Крымской войны 1853-1856 годов. Участие в них примут члены военно-исторических клубов России и зарубежья.

Крымский военно-исторический фестиваль

7 – 15 сентября

Севастополь

Обещают, что в этом году КВИФ подготовил особенные интерактивные площадки. На каждой можно будет приобрести необычные навыки, для современности нехарактерные. Программу гладиаторских боев и мастер-классов можно найти здесь.

Ярмарка “Праздник урожая”

15 – 16 сентября

Коктебель

На гастрономическом мероприятии гости и жители Коктебеля смогут попробовать аутентичные крымские продукты, принять участие в давке винограда, помидорной битве, а также в различных дегустациях и мастер-классах. Фестиваль пройдет на площадке аквапарка, вход свободный.

Спортивная “Парусная неделя”

15 – 22 сентября

Севастополь

В программе “Парусной недели” соревнования яхт, световые шоу, выступления спортсменов-экстрималов на воде, а также гастрономическая программа “Вкус моря”. Гостям покажут театрализованное представление с участием парусника “Херсонес”, дефиле и парад яхт.

Фестиваль авторской песни “Встреча с юностью”

19 – 21 сентября

Алушта

На импровизированную пристань – сцену-бриг с алыми парусами, выйдут исполнители бардовской песни, которые стояли у истоков зарождения этого жанра. Подробнее о мероприятии здесь.

Международный кинофестиваль “Евразийский мост”

20 – 24 сентября

Ялта

В рамках основной конкурсной программы зрителям покажут не менее 16 документальных и игровых фильмов. Они будут представлены на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Гостей кинофорума также ждут ретроспективные показы и программа современных фильмов.

Фестиваль молодого вина и урожая “WineFest”

28 – 29 сентября

Балаклава

На территории агрофирмы “Золотая Балка” состоится праздник урожая, на котором можно будет продегустировать необычные блюда и напитки, принять участие в мастер-классах и конкурсах. На фестивале представят все виды тихих и игристых вин, производимых в Крыму. Желающие смогут записаться на экскурсии в лучшие винные хозяйства и лично познакомиться с лидерами отрасли.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь