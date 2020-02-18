Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о подготовке терактов в Керчи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела в отношении двоих молодых людей, которые занимались подготовкой терактов. Он поручил руководству Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних.

Дело возбуждено следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Но к расследованию подключился и Следственный комитет России. Подозреваемыми по делу проходят молодые люди 2003 и 2004 годов рождения, которые разработали планы вооруженных нападений на учебные заведения. В Интернете они нашли инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях “группы смерти”, в которых склоняли пользователей к похожим преступлениям.

У подростков изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретённые в Интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь