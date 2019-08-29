Бахчисарайский дворец в Крыму станет доступнее для инвалидов

На разработку подробной научно-проектной документации по сохранению и благоустройству Ханского дворца в Бахчисарае, его садов и парков, планируют потратить 25 млн. рублей.

Как сообщает «Крыминформ», заказчиком работ выступит Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Цена контракта составляет 24 млн. 580 тыс. рублей. Работы по разработке документации планируют закончить до 30 августа 2020 года.

Планируют создать среду, доступную для инвалидов и маломобильных групп населения. А это означает, что, наконец-то, будут созданы все условия для того, чтобы инвалиды смогли без проблем получить доступ в Ханский дворец, в его сады и парки. В разработке должна учитываться и транспортная доступность для этой категории людей.

Обещают пересмотреть и разработать маршруты движения посетителей, восстановить неработающие фонтаны, разработать новые решения для рекреационных зон, пересмотреть и дополнить декоративное озеленение территорий, реставрировать и воссоздать сооружения Ханского дворца.

По словам министра культуры Крыма, Арины Новосельской, в октябре этого года уже должны быть получены положительные заключения по 9 объектам на общую сумму 490 рублей, а в декабре еще по 4 объектам на сумму 928 млн. рублей. Всего планируется потратить на восстановление и реконструкцию Ханского дворца 2 млрд. рублей.

Сейчас, по словам руководства музея, в музее можно увидеть только 5-7% от общего музейного фонда. После реконструкции посетители смогу увидеть большую часть того, что не могут выставить из-за недостатка площадей или ветхости сооружений.

Фото с сайта ганеша-тревел.рф

Источник: Вести.Севастополь