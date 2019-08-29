Бахчисарайский дворец в Крыму станет доступнее для инвалидов

29 августа 2019     13
Бахчисарайский дворец в Крыму станет доступнее для инвалидов

На разработку подробной научно-проектной документации по сохранению и благоустройству Ханского дворца в Бахчисарае, его садов и парков, планируют потратить 25 млн. рублей.

Как сообщает «Крыминформ», заказчиком работ выступит Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры. Цена контракта составляет 24 млн. 580 тыс. рублей. Работы по разработке документации планируют закончить до 30 августа 2020 года.

Планируют создать среду, доступную для инвалидов и маломобильных групп населения. А это означает, что, наконец-то, будут созданы все условия для того, чтобы инвалиды смогли без проблем получить доступ в Ханский дворец, в его сады и парки. В разработке должна учитываться и транспортная доступность для этой категории людей.

Обещают пересмотреть и разработать маршруты движения посетителей, восстановить неработающие фонтаны, разработать новые решения для рекреационных зон, пересмотреть и дополнить декоративное озеленение территорий, реставрировать и воссоздать  сооружения Ханского дворца.

По словам министра культуры Крыма, Арины Новосельской, в октябре этого года уже должны быть получены положительные заключения по 9 объектам на общую сумму 490 рублей, а в декабре еще по 4 объектам на сумму 928 млн. рублей. Всего планируется потратить на восстановление и реконструкцию Ханского дворца 2 млрд. рублей.

Сейчас, по словам руководства музея, в музее можно увидеть только 5-7% от общего музейного фонда. После реконструкции посетители смогу увидеть большую часть того, что не могут выставить из-за недостатка площадей или ветхости сооружений.

 Фото с сайта ганеша-тревел.рф

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Мне плевать!» Видео с севастопольскими врачами больницы № 4, которые грубо отказались помочь бабушке, и та умерла на лавочке
«Мне плевать!» Видео с севастопольскими врачами больницы № 4, которые грубо отказались помочь бабушке, и та умерла на лавочке

Перед этим пенсионерка попала в хирургию другой больницы с травмой ног. После выписки старушке некому было делать перевязки, в незаживших …


Почему депутат Горелов сбежал на 3-ий округ?
Почему депутат Горелов сбежал на 3-ий округ?

Депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Горелов представил свою предвыборную программу в качестве кандидата в депутаты Заксобрания города второго созыва, а …


Жители Украины снова предлагают взятки российским пограничникам
Жители Украины снова предлагают взятки российским пограничникам

Две взятки подряд сотрудникам пограничного управления ФСБ по Республике Крым предлагали на пункте пропуска на севере полуострова. Оба случая произошли …


Бахчисарайский дворец в Крыму станет доступнее для инвалидов
Бахчисарайский дворец в Крыму станет доступнее для инвалидов

На разработку подробной научно-проектной документации по сохранению и благоустройству Ханского дворца в Бахчисарае, его садов и парков, планируют потратить 25 …


Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига
Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты