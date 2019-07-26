Бдительность севастопольского таксиста помогла пенсионерке не стать жертвой мошенника

26 июля 2019     18
Бдительность севастопольского таксиста помогла пенсионерке не стать жертвой мошенника

В Севастополе пожилая женщина едва не осталась без сбережений. Преступление позволила предотвратить лишь бдительность и гражданская позиция севастопольского таксиста.

Заказ, который поступил таксисту Дмитрию, был мало чем примечателен. Забрать клиента в посёлке Солнечный и отвезти на автовокзал. Но при подъезде к месту назначения раздался звонок – забирать уже нужно было не человека, а пакет с документами.

В этот момент ни таксист, пожилая женщина, вышедшая к машине, ещё не догадывались, что едва не стали жертвами аферы, для которой у полиции есть чёткое определение – дистанционные мошенничество.

В пакете оказалась крупная сумма денег.  Дмитрий понял, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию. Следователи установили – несколько часов назад Евгении Григорьевой позвонил якобы её сын и тут же передал трубку следователю.

Неизвестный, который представился сотрудником полиции, сообщил, что готов уладить неприятную ситуацию за денежное вознаграждение. При этом псевдополицейский категорически запретил кому-либо сообщать о разговоре. В противном случае родственнику якобы грозила уголовная ответственность и лишение свободы. Для решения вопроса он потребовал у пенсионерки передать 52000 рублей водителю такси, который должен к ней подъехать.

Благодаря бдительности и честности таксиста Евгения Григорьевна получила свои деньги назад. Полиция возбудила уголовное дело по статье “Мошенничество” и ведёт поиск злоумышленника. Он может отправиться за решётку на срок до двух лет. Но практика показывает – раскрыть подобное преступление очень сложно. А мошенники продолжают манипулировать пожилыми людьми, используя их доверчивость. Например, под различными предлогами выманивают реквизиты банковских карт.

Как только пожилой человек сообщает необходимые данные, он остаётся без денег. Мошеннических схем много, говорят в полиции, но все они ведут к одному результату. Поэтому бдительность – это главное, что может защитить человека от преступных посягательств. Просьба раскрыть любые личные данные – это уже повод насторожиться.

Андрей Поперечнюк

Источник: Вести.Севастополь

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