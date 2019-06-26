Бегом от наркотиков – в Севастополе прошла антинаркотическая акция

26 июня 2019     10
Бегом от наркотиков – в Севастополе прошла антинаркотическая акция

Сегодня Всемирный день борьбы с наркотиками. Севастополь не остался в стороне. В 11 утра на площади Нахимова состоялся антинаркотический забег “Я выбираю жизнь”.

Его организовал Молодёжный совет при Севастопольском отделении “Единой России”. В забеге участвовали спортсмены, общественные деятели, политики, бойцы Росгвардии и даже дети. В общей сложности на старт вышли 500 человек. Участники пробежали около 500 метров. Их наградили кубками и дипломами. Акция завершилась концертом творческих коллективов.

«Такие мероприятия помогают провести в обществе нормальную разъяснительную работу, что бороться с наркоманией должны не только правоохранительные органы, но и само общество должно отвергать всё это и помогать нашей молодёжи», считает начальник управления Росгвардии по Севастополю Сергей Колбин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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