Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция

29 июля 2019     17
Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция

Этим летом в курортной столице Крыма – Ялте начала работать туристическая полиция. Ее главная задача – помощь гостям полуострова и обеспечение их безопасности в курортный сезон.

Полицейские патрулируют набережную и центральные улицы города. Отличить их можно по специальным шевронам – нарукавным знакам, сообщает Туристический портал республики Крым. Одно из важных требований к таким патрульным отрядам – владение иностранными языками, в первую очередь английским, и безупречная вежливость. Более того, они должны хорошо знать город, чтобы подсказать гостям, как добраться до достопримечательностей Ялты.

Недавно семья из Германии на немецком просила полицейских разъяснить, как проехать к Массандровскому дворцу, и они показали дорогу.

Чаще всего иностранцы обращаются к полицейским именно с просьбой сориентировать их на местности.  Так туристы из Китая, по наблюдению правоохранителей, очень любят посещать дворцы и храмы. При этом к полицейским они стараются обращаться на русском и с большим уважением. Не пытаются их фотографировать, в отличие от наших соотечественников, рассказывают «курортные» полицейские.

Однако это не значит, что в случае каких-то проблем нужно искать именно туристическую полицию, говорят в МВД. Любой сотрудник правоохранительных органов обязан помочь любому обратившемуся.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с Туристического портала Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Погода 29 июля в Севастополе и Крыму
Погода 29 июля в Севастополе и Крыму

29 июля в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем …


Где в Севастополе не будет света 29 июля
Где в Севастополе не будет света 29 июля

Для обеспечения безопасного производства работ с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии потребителям по следующим адресам: ул. Менжинского,33,35. Для …


Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами
Команда Зеленского решила переориентировать СБУ на борьбу со шпионами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о необходимости реформировать деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) коренным …


В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции

Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников. Об этом в понедельник, 29 июля, заявил секретарь Совета …


Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция
Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция

Этим летом в курортной столице Крыма – Ялте начала работать туристическая полиция. Ее главная задача – помощь гостям полуострова и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты