Безопасность иностранцев в Крыму обеспечивает туристическая полиция

Этим летом в курортной столице Крыма – Ялте начала работать туристическая полиция. Ее главная задача – помощь гостям полуострова и обеспечение их безопасности в курортный сезон.

Полицейские патрулируют набережную и центральные улицы города. Отличить их можно по специальным шевронам – нарукавным знакам, сообщает Туристический портал республики Крым. Одно из важных требований к таким патрульным отрядам – владение иностранными языками, в первую очередь английским, и безупречная вежливость. Более того, они должны хорошо знать город, чтобы подсказать гостям, как добраться до достопримечательностей Ялты.

Недавно семья из Германии на немецком просила полицейских разъяснить, как проехать к Массандровскому дворцу, и они показали дорогу.

Чаще всего иностранцы обращаются к полицейским именно с просьбой сориентировать их на местности. Так туристы из Китая, по наблюдению правоохранителей, очень любят посещать дворцы и храмы. При этом к полицейским они стараются обращаться на русском и с большим уважением. Не пытаются их фотографировать, в отличие от наших соотечественников, рассказывают «курортные» полицейские.

Однако это не значит, что в случае каких-то проблем нужно искать именно туристическую полицию, говорят в МВД. Любой сотрудник правоохранительных органов обязан помочь любому обратившемуся.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с Туристического портала Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь