Безопасность на турмаршрутах в горах Крыма должен обеспечить закон об автомототуризме

В Крыму разработан и принят закон «Об организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности». Теперь те, кто предоставляет туристские услуги на маршрутах, проходящих по горам и лесам, должны получить паспорт маршрута и идентификационную карту.

Возможные автомобильные маршруты, проложенные по горной территории Алуштинского и Бахчисарайского регионов, уже проработаны в министерстве курортов и туризма Республики Крым вместе с министерством экологии и природных ресурсов. Там предложены шесть направлений: «Долина привидений», пещерный город «Бакла», город-крепость «Мангуп-Кале», «Бирюзовое озеро», «Чуфут-Кале», «Тепе-Кермен».

Готовится обоснование еще 14 маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям и лесам Крыма, они будут представлены в первой декаде сентября, сообщает Туристический портал Республики Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта exp.x-crimea.com

Источник: Вести.Севастополь