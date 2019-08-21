Безопасность на турмаршрутах в горах Крыма должен обеспечить закон об автомототуризме

21 августа 2019     20
Безопасность на турмаршрутах в горах Крыма должен обеспечить закон об автомототуризме

В Крыму разработан и принят закон «Об организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности».  Теперь те, кто предоставляет туристские услуги на маршрутах, проходящих по горам и лесам, должны получить паспорт маршрута и идентификационную карту.

Возможные автомобильные маршруты, проложенные по горной территории Алуштинского и Бахчисарайского регионов, уже проработаны в министерстве курортов и туризма Республики Крым вместе с министерством экологии и природных ресурсов. Там предложены шесть направлений: «Долина привидений», пещерный город «Бакла», город-крепость «Мангуп-Кале», «Бирюзовое озеро», «Чуфут-Кале», «Тепе-Кермен».

Готовится обоснование еще 14 маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям и лесам Крыма, они будут представлены в первой декаде сентября, сообщает Туристический портал Республики Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта exp.x-crimea.com

Источник: Вести.Севастополь

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