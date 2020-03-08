Безопасность праздничных мероприятий в Севастополе обеспечивали пожарные мотоциклисты

Севастопольские спасатели обеспечили безопасность на мероприятиях, посвящённых Международному женскому дню.
На площадь Нахимова, где при большом скоплении людей состоялся праздничный концерт, были привлечены сотрудники ГУ МЧС по Севастополю, в том числе пожарные мотоциклисты, сообщает пресс-служба ведомства.
Основная задача спасателей на мототехнике – оперативное прибытие к месту происшествия и локализация пожара до прибытия специальных машин. На мотоциклы установлены ранцевые огнетушители, горноспасательное и другое оборудование.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь