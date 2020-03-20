Белгородскую выставку о тружениках тыла хотят задержать в Севастополе

История остановилась из-за карантина. Музей обороны Севастополя на время прекратил работу. Однако экспозиция с названием “Фронту! Родине! Победе!” оказалась в подвешенном состоянии.

Выставка о тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны приехала в город из Белгорода. Сотрудники музея делают акцент на значимости временной экспозиции. Согласно изначальной идее, организаторы хотели провезти экспонаты по разным городам России. С 10 февраля ознакомиться с историческими материалами могли жители Севастополя. 31 марта выставку планировали закрыть, но теперь руководство музея думает, как решить дальнейшую судьбу экспозиции.

«В связи с событиями карантина, возможно, работа выставки будет продолжена до мая. Надеюсь, что к тому моменту у нас обстановка в городе улучшится, и мы сможем провести наш традиционный фестиваль “Знамена Победы!», – рассказала Евгения Журавлёва, заместитель заведующего отделом “Культурно-выставочный центр”.

Ежегодный фестиваль должен пройти на Сапун-горе в первых числа мая. Он приурочен к 75-летию Великой Победы. Севастопольская часть выставки о жизни тыла также будет представлена на историческом фестивале.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь