Белик предлагает присвоить Лужкову звание Почетного гражданина Севастополя посмертно

Правда, для этого придется изменить действующее законодательство, по которому звание Почетного гражданина можно присваивать только живым.

С таким предложением депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик обратился к врио губернатора города Михаилу Развожаеву.

«Действующее законодательство не позволяет присвоить звание посмертно, тем не менее я считаю, что фракция «Единая Россия» может инициировать изменение регионального закона, чтобы в исключительных случаях звание «Почетный гражданин города Севастополя» могло быть присвоено людям, сделавшим для нашего города столько, сколько сделал Юрий Михайлович», – считает Белик.

Лужков был одним из тех, кто всегда верил, что Севастополь станет российским городом, и его поддержка заложила основы для прихода Русской весны, говорит парламентарий.

Севастопольцы уже предложили властям присвоить имя экс-мэра Москвы новому парку, который заложили на западном берегу Стрелецкой бухты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь