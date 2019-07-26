Белик: украинские корабли в "полуобморочном состоянии" не будут участвовать в морском параде

Украинские корабли, оставшиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота, сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

«Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, так что только вахта и шлюпочный флаг – больше ничего. Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника», – цитирует Белика информационное агенство РИА Новости.

На момент воссоединения Крыма с Россией в Севастополе базировалось около 50 кораблей и судов Военно-морских сил Украины. В связи с началом конфликта на Донбассе процесс передачи кораблей Киеву был прерван. В настоящее время в бухтатх Севастополя остается более 30 украинских кораблей.

Сегодня в Севастополе состоялась генеральная репетиция Дня ВМФ. В ходе неё моряки полностью отработали сценарий военно-спортивного праздника.

Отмечать День Военно-морского флота в Севастополе начнут 28 июля в 8:30 утра. С подробной программой парада можно познакомиться здесь.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь