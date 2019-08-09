Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой

Сегодня на встрече главы Республики Крым с вице-премьером российского правительства была поднята тема строительства и реконструкции дорог. Так на полуострове хотят проложить автомобильную дорогу от Белогорска до села Приветное городского округа Алушта. Она позволит жителям Белогорского и Кировского районов, а также туристам быстрее добраться до моря, сообщает РИА Новости Крым.

Еще один важный момент – ремонт дороги Бахчисарай – Ялта, проходящей через плато Ай-Петри. По ней решение пока еще не принято.

«Готовим пакеты документов на внесение объекта в ФЦП, или другой будет источник. Будем обращаться к руководству страны”, – сообщил журналистам Сергей Аксенов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь