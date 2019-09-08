Бесконечный ремонт: Севастополь превратился в одну большую стройплощадку

С начала года Севастополь посетили более четырехсот тысяч гостей. Рост турпотока – почти двадцать процентов. При этом, как ни странно, в бархатный сезон для посетителей закрыты многие общественные пространства – Матросский и Исторический бульвары, сквер Ленинского комсомола, на реконструкции и центральные улицы города. Сроки строительства и ремонта объектов постоянно переносятся. Чиновники обвиняют подрядчиков, а те, в свою очередь, ссылаются на ошибки проектировщиков. Почему Севастополь превратился в один большой долгострой?

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Вместо прогулки к памятнику Тотлебену – ожидание у разобранного фонтана. На Исторический бульвар семейная пара из Твери приехала напрямую из аэропорта. Реконструкция внесла коррективы в культурную программу.

«Всё это должно быть до того, как приезжают туристы. Мы только хотели сходить сюда к памятникам», – с грустью констатирует Анна, приехавшая из Твери.

На Историческом бульваре для посетителей доступна только одна аллея: от улицы 4-я бастионная до панорамы. Но и она ограждена с двух сторон. В таком состоянии полумиллиардный проект с начала лета. Вот и сегодня на стройплощадке рабочих нет.

Ремонт затянула смена подрядчика. За заборами в бархатный сезон – и другие общественные пространства в центре города. У каждого исполнитель и заказчик свои. Если работы на Историческом бульваре под контролем министерства культуры России, то за сквер у памятного знака линкору «Севастополь» отвечает департамент городского хозяйства. Он же должен следить за реконструкцией соседнего сквера – имени Ленинского комсомола. Работы на концертной площадке “ракушка” проводит управление культуры. А реконструкцию Матросского бульвара делают меценаты.

До сих пор не завершён и миллиардный Парк Победы. Уже третий подрядчик не укладывается в сроки. Контракт с последним истёк второго сентября.

«Ко второй очереди мы не приступили, мы сейчас готовим документы для того, чтобы провести конкурентные процедуры, определить подрядчика по проектированию и в первой половине 20-го года мы приступим к строительно-монтажным работам», – объясняет Даниил Кирилкин, и.о. директора департамента капитального строительства г. Севастополя.

Затяжные реконструкции спровоцировали транспортный коллапс на Корабельной стороне. Там ремонт проводят сразу на трёх магистралях.

«Улицу Воронина делали 2 года, Комсомольскую взяли в конце мая, и она брошена, работы не продолжаются, и тут же взяли за работу нашу Корабельную улицу», – возмущается жительница дома №3 по улице Рабочей Евгения Крылова.

Но и на ней работы должны были закончить до первого сентября. А пока только сняли дорожное полотно. Подрядчик, который ведёт работы на улице Советской, точных дат завершения не указывает. Бордюрный камень, со слов местных жителей, перекладывает уже в третий раз. Всего на капитальный ремонт в городе закрыты 8 улиц, ремонтные работы идут на 24. До сих пор не закончена и улица Симонок. В ответе на вопрос почему, департамент транспорта Севастополя перечислил сразу несколько причин. Оказалось, что у подрядчика не хватает производственных мощностей, а нанять субподрядчика он не может. Более того, ошибку сделал и проектировщик. Ресурсоснабжающие организации выдали ему некорректные технические условия по переустройству электрокабеля.

На ошибки в проектах при срыве сроков ссылается большинство подрядчиков, как и строители футбольного поля на улице Сладкова.

«Проектом не были предусмотрены системы водоотведения – дренажные системы, в процессе появились работы по дренажу за подпорной стеной, что привело к увеличению сроков почти на месяц. Также у нас будут дополнительные работы по водоотведению и по канализации – они тоже были не учтены», – говорит Эдуард Файзуллин, главный инженер компании-подрядчика строительства футбольного поля на улице Сладкова.

В департаменте архитектуры объясняют: проектировщика, также, как и подрядчика, определяет тендер. Его выигрывает тот, кто предлагает меньшую сумму. Экономят, как правило, на проведении геологических изысканий и топографической съемке. Их выполняют частные компании, работу которых, по большому счету, никто не проверяет.

«Мы в этот процесс (проектирования) по своим полномочиям по большому счету не имеем право вмешиваться, – объясняет Юрий Блохин, заместитель директора департамента архитектуры г. Севастополя, начальник управления градостроительной политики. – Мы обязаны принять документы при выдаче разрешения на строительство, проверить их комплектность, проверить их правильность».

Еще несколько лет назад департамент архитектуры сам систематизировал все данные: как геологов, так и ресурсоснабжающих организаций. Проектировщику давали конкретное техническое задание, рассказывает председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров и называет еще одну причину затяжных строек.

«Департамент транспорта, например, заказывает проект моста, но департамент архитектуры ничего не знает про мост – мне вот тоже звонят: как вы относитесь? А я вообще не знаю, как мост проектируется, те там что-то делают, потом этот проект либо принимается, либо отвергается, но деньги то уже затрачены государственные. То есть все делается неправильно – департамент архитектуры должен стоять во главе всех департаментов в том, что касается планировки, в том, что касается градостроительных моментов и так далее», – считает Сергей Комаров.

Система тендеров приводит еще и к тому, что на объекты города выходят фирмы с уставным капиталом 10 тысяч рублей и минимальным штатом сотрудников. Так, компания, которая ремонтирует улицы Советскую, Ерошенко, Меньшикова имеет среднесписочную численность 16 сотрудников. У подрядчика, который взялся за Ракушку их всего 3, один из лучших показателей по городу у компании, которая ремонтирует дороги на Корабельной стороне – 51 сотрудник. При этом у каждого подрядчика по несколько объектов. В результате, компания, которой руководит Эльдар Абелкасимов, не успела подготовить к учебному году сразу две школы. На это обратил внимание чиновников и глава региона.

«Куда я не поеду, весь цыганский табор переезжает с одного объекта на другой вместо того, чтобы распределиться и все это успевать в срок, – возмущается Михаил Развожаев, врио губернатора г. Севастополя. – Какой-то можно задавать вектор в благоустроительных работах: что вперед сделать, что позже, на чем сконцентрироваться и вообще смотреть, чтобы там были люди! А если ничего не происходит, давайте расторгать эти контракты!»

Теперь перед правительством Севастополя стоит задача разработать четкий график контроля работы подрядчиков. Сегодня одновременно на ремонт закрыты 5 медучреждений, 5 общественных пространств на центральном городском кольце, 24 улицы. Если делать их станут последовательно – в программах обновления города сроки сдвинутся. Но, возможно, вырастет качество и время можно будет сэкономить на том, что работу не придётся переделывать. Бросать все силы на один объект или распределять? Этот выбор городу еще предстоит сделать.

Алёна Давыдова, Антон Терёшкин, Наталья Бабкевич, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь