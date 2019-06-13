Бесплатные экскурсии и кинопоказы пройдут в Севастополе в День города

Бесплатные экскурсии, мастер-классы и ретропоказ документальных фильмов о Севастополе и флоте пройдут в День города в Культурно-выставочном центре по адресу улица Ленина, 35, сообщила пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

14 июня ежечасно с 10:00 до 17:00 для гостей и жителей города проведут бесплатные групповые экскурсии по выставкам: «История Севастополя: о мужестве и славе», «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944».

Мастер-классы по возрождению и сохранению народных ремесел пройдут с 10:00 до 18:00.

В течение всего праздника в фойе Культурно-выставочного центра будет работать фотозона.

Источник: Вести Севастополя