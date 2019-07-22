Бесплатный концерт ансамбля "Таврия" пройдёт на Малаховом кургане

Концерт вокально-хореографического ансамбля «Таврия» имени Лидии Чернышевой, Крымской государственной филармонии состоится на Малаховом кургане 27 июля, сообщила пресс-служба ФГБУК “Севастопольский военно-исторический музей-заповедник” в понедельник.
На концерте, посвященному дню ВМФ, прозвучат 23 музыкальных произведения на морскую тематику.
Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.
С полной программой мероприятий ко Дню Военно-Морского флота можно ознакомиться здесь.
Источник: Вести.Севастополь