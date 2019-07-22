Бесплатный концерт ансамбля "Таврия" пройдёт на Малаховом кургане

С полной программой мероприятий ко Дню Военно-Морского флота можно ознакомиться здесь .

На концерте, посвященному дню ВМФ, прозвучат 23 музыкальных произведения на морскую тематику.

Концерт вокально-хореографического ансамбля «Таврия» имени Лидии Чернышевой, Крымской государственной филармонии состоится на Малаховом кургане 27 июля, сообщила пресс-служба ФГБУК “Севастопольский военно-исторический музей-заповедник” в понедельник.

Австралийка отрубила голову матери и выбросила ее в ботанический сад В Сиднее 25-летняя Джессика Камиллери обезглавила собственную мать, после чего выкинула ее голову в соседский сад. Об этом сообщает Daily Mail. Тело …



Зарплата в Крыму выросла почти на 9% Размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года …



В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл 19-летний мотоциклист сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок доставлен в реанимацию, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник. Инцидент произошел накануне …



В Крыму пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков Министерству транспорта совместно с ГИБДД поручено выработать ряд мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, сообщил сегодня глава республики Крым Сергей …

