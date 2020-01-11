Бетонобойную авиабомбу нашли на мусорном полигоне в пгт Багерово

Обе опасные находки вывезены на полигон, где с соблюдением всех мер безопасности были уничтожены.

Второй боеприпас, найденный в Ленинском районе, оказался немецкой авиабомбой SD-250 весом 250 килограммов.

«На полигоне твёрдых бытовых отходов пгт Багерово обнаружен предмет, который впоследствии идентифицирован как бетонобойная авиационная бомба БЕТАБ-50», – сообщил врио начальника ГУ МЧС по Крыму Сергей Садаклиев.

Ещё один подозрительный предмет был обнаружен в трёх километрах от села Семисотка Ленинского района Крыма.

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