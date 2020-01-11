Бетонобойную авиабомбу нашли на мусорном полигоне в пгт Багерово

Ещё один подозрительный предмет был обнаружен в трёх километрах от села Семисотка Ленинского района Крыма.
«На полигоне твёрдых бытовых отходов пгт Багерово обнаружен предмет, который впоследствии идентифицирован как бетонобойная авиационная бомба БЕТАБ-50», – сообщил врио начальника ГУ МЧС по Крыму Сергей Садаклиев.
Второй боеприпас, найденный в Ленинском районе, оказался немецкой авиабомбой SD-250 весом 250 килограммов.
Обе опасные находки вывезены на полигон, где с соблюдением всех мер безопасности были уничтожены.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ГУ МЧС по Крыму
Источник: Вести.Севастополь