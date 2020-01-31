Библиотека имени Анны Ахматовой открыта после ремонта

31 января 2020     18
Библиотека имени Анны Ахматовой открыта после ремонта

Современное интерактивное оборудование и просторные залы ждут читателей библиотеки на улице Вакуленчука, вновь открывшейся после капитального ремонта.

Фонд библиотеки имени Анны Ахматовой составляет более 20 тысяч экземпляров и ежегодно ее читателями становятся около 2 тысяч человек.

На ремонт библиотеки было потрачено около 3 миллионов рублей. В здании заменили все коммуникации, окна, двери, закупили специализированную мебель и технику. Теперь здесь появились интерактивные и мультимедийные панели, звукоусилительные комплексы, а кабинеты и перегородки заменили просторными залами, где каждый читатель может сам выбрать книгу на стеллаже или в электронной базе на компьютере. 

 «Это точка сборки: возможность жителям микрорайона действительно вместе участвовать в мероприятиях, событиях, вместе ну фактически даже вместе мечтать!», – говорит заместитель губернатора г. Севастополя Ольга Тимофеева.

В библиотеке сохранили ее достопримечательность – коллекцию предметов старины, которые отражают время жизни и творчества Анны Ахматовой.

Всего в Севастополе оборудовали таким образом уже 5 библиотек. В этом году обновят библиотеки в сельских домах культуры в Верхнесадовом и Фронтовом, а также подготовят проекты работ еще в двух филиалах центральной библиотечной системы в черте города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские депутаты в день тратят около 5 тысяч рублей на цветы?
Севастопольские депутаты в день тратят около 5 тысяч рублей на цветы?

Что мы знаем о работе депутатов Законодательного собрания Севастополя? Практически ничего. Как показал последний опрос СРОО «Севастопольские мамы», большинство граждан нашего города даже …


МТС не будет повышать стоимость услуг для туристов в Крыму
МТС не будет повышать стоимость услуг для туристов в Крыму

Оператор мобильной связи МТС уведомил Федеральную антимонопольную службу об отказе менять условия обслуживания своих абонентов в Крыму, которые привели бы …


В выходные без воды останутся более 10 улиц Севастополя
В выходные без воды останутся более 10 улиц Севастополя

Из-за аварийных работ на водопроводе будет прекращена подача воды на 12 улиц города. ГУПС «Водоканал» информирует, что 22:00 1 февраля, ориентировочно, …


Вести Севастополь 31.01.2020
Вести Севастополь 31.01.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В Стрелецком проезде сносят недостроенный многоквартирный дом, а на Репина пытаются не допустить строительства высотного здания.  …


Бестемьянова считает, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастных группы
Бестемьянова считает, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастных группы

20:06 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что для спортсменок от 15 до 17 лет нужно сделать отдельное …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты