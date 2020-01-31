Библиотека имени Анны Ахматовой открыта после ремонта

Современное интерактивное оборудование и просторные залы ждут читателей библиотеки на улице Вакуленчука, вновь открывшейся после капитального ремонта.

Фонд библиотеки имени Анны Ахматовой составляет более 20 тысяч экземпляров и ежегодно ее читателями становятся около 2 тысяч человек.

На ремонт библиотеки было потрачено около 3 миллионов рублей. В здании заменили все коммуникации, окна, двери, закупили специализированную мебель и технику. Теперь здесь появились интерактивные и мультимедийные панели, звукоусилительные комплексы, а кабинеты и перегородки заменили просторными залами, где каждый читатель может сам выбрать книгу на стеллаже или в электронной базе на компьютере.

«Это точка сборки: возможность жителям микрорайона действительно вместе участвовать в мероприятиях, событиях, вместе ну фактически даже вместе мечтать!», – говорит заместитель губернатора г. Севастополя Ольга Тимофеева.

В библиотеке сохранили ее достопримечательность – коллекцию предметов старины, которые отражают время жизни и творчества Анны Ахматовой.

Всего в Севастополе оборудовали таким образом уже 5 библиотек. В этом году обновят библиотеки в сельских домах культуры в Верхнесадовом и Фронтовом, а также подготовят проекты работ еще в двух филиалах центральной библиотечной системы в черте города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь