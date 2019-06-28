Библиотека им. Станюковича отметила свой юбилей вместе с читателями

Библиотека им. К. М. Станюковича отпраздновала свой 75-летний юбилей. Старейшая библиотека Нахимовского района теперь филиал Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого. Ее открыли 11 июня 1944 г. – через месяц после освобождения Севастополя от фашистов, и горожане начали приносить туда свои книги, чтобы наполнить библиотечный фонд.

Поздравить родную библиотеку с юбилеем сегодня, 28 июня, пришли читатели разных поколений. Перед ними выступили артисты культурного комплекса «Корабел» и ансамбля «Галатея». Некоторые посетители библиотеки посвятили ей стихотворения и песни.

«Читающему человеку на Корабельной стороне всегда есть, куда пойти. Когда люди говорят, что они сюда приходят как домой – это самое главное», – поделилась заведующая библиотекой им. К. М. Станюковича Людмила Блещевенко.

Работники библиотеки наградили своих самых преданных читателей. Также в честь юбилея там издали брошюру-библиографический список всех публикаций о библиотеке за минувшие 75 лет.

Мария Свириденко

Источник: Вести.Севастополь