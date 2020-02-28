Библиотека на проспекте Октябрьской революции стала модельной

Сегодня в Севастополе появилась еще одна модельная библиотека – в доме №33 по проспекту Октябрьской революции. Библиотека по этому адресу работает с 1972 года, но теперь ее привели к “модельному стандарту”.

Кроме ремонта, в библиотеке сделали новое зонирование, чтобы помещения были предназначены не только для выдачи и чтения книг, но и проведения лекций и встреч с писателями, актерами, учеными. Создан так называемый коворкинг-центр. Появились “тихие” и “Шумные” зоны: для уединенного чтения и групповых занятий. Также создана инфраструктура, чтобы здание могли посещать инвалиды. На открытие помещений после ремонта сегодня приехал начальник Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

В прошлом году на деньги из бюджета для библиотеки были закуплены компьютеры, проектор и специализированная мебель. Там внедрена система автоматизированной обработки информации, у читателей теперь есть доступ не только к фонду библиотеки, который насчитывает 35 тысяч книг и журналов, но и Национальной электронной библиотеке.

Библиотека, открытая еще в 1949 году – правда, тогда она ютилась в бараке на улице Пожарова – теперь должна быть не просто книгохранилищем, а настоящим культурным центром Гагаринского района.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь