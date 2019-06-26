Библиотека на улице Корабельной празднует свое 75-летие

28 июня в 12:00 празднует 75-летие со дня основания библиотека-филиал №11 им. К. Станюковича. Она была открыта в 1944 году, в послевоенное время туда приносили уцелевшие журналы, книги, учебники. Таким образом на начало 1945 года фонд библиотеки составлял 1415 экземпляров.

С 1953 г. по 1971 г. она носила имя русского писателя-мариниста Константина Станюковича, а в 1971 году её переименовали в филиал №11 ЦГБ имени Л.Н. Толстого. С 2015 года она называется библиотека-филиал №11 ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых».

Последние три года приоритетными направлениями в работе библиотеки являются краеведение и военно-патриотическое воспитание. Она участвует и выступает инициатором районных мероприятий, сотрудничает с муниципалитетом, воинскими частями, культурными и образовательными учреждениями и общественными организациями.

На сегодняшний день это не просто библиотека, а многофункциональный информационно-культурный и досуговый центр микрорайона, социокультурная площадка, центр коммуникаций. На базе библиотеки проводятся встречи с представителями органов власти, различных организаций, учреждений культуры, образования и медицины.

Никита Железняк

Фото с сайта spravka.sevas.com

Источник: Вести.Севастополь