Библиотеки Севастополя ко Дню города откроют секретные фонды

14 июня 2019     21
Библиотеки Севастополя ко Дню города откроют секретные фонды

В рамках акции “Мой Севастополь” для своих читателей и прохожих сотрудники библиотек устроили целый день интеллектуальных развлечений. Скетч-аллея, мастер-классы от художников, лекции и викторины об истории города, ретро-музыка. 

В библиотеке имени Толстого, кроме развлекательной программы, решили достать из архивов историю на бумаге – десятки книг, которые читатели ещё не видели.

«Книги, посвящённые Севастополю, истории Севастополя, почётным гражданам Севастополя, выдающимся людям Севастополя и писавшим о Севастополе, представлены на нашей книжной экспозиции. Книги начиная с 1883 по сегодняшний день издания», – говорит Алла Очеретяная, заместитель директора библиотеки им. Л.Н. Толстого.

После завершения акции уникальные документы оцифруют, и они будут доступны каждому в читальном зале библиотеки.

Источник: Вести Севастополя

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