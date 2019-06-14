Библиотеки Севастополя ко Дню города откроют секретные фонды

В рамках акции “Мой Севастополь” для своих читателей и прохожих сотрудники библиотек устроили целый день интеллектуальных развлечений. Скетч-аллея, мастер-классы от художников, лекции и викторины об истории города, ретро-музыка.

В библиотеке имени Толстого, кроме развлекательной программы, решили достать из архивов историю на бумаге – десятки книг, которые читатели ещё не видели.

«Книги, посвящённые Севастополю, истории Севастополя, почётным гражданам Севастополя, выдающимся людям Севастополя и писавшим о Севастополе, представлены на нашей книжной экспозиции. Книги начиная с 1883 по сегодняшний день издания», – говорит Алла Очеретяная, заместитель директора библиотеки им. Л.Н. Толстого.

После завершения акции уникальные документы оцифруют, и они будут доступны каждому в читальном зале библиотеки.

Источник: Вести Севастополя