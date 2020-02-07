Бизнесмены из Владивостока делятся с севастопольцами секретами успеха

7 февраля 2020     23
Бизнесмены из Владивостока делятся с севастопольцами секретами успеха

Преподаватели академии бизнеса из Владивостока проводят мастер-классы для севастопольских предпринимателей. Курс лекций и практических занятий проходит в центре «Мой бизнес».

Первый этап занятий рассчитан на три дня. Участники узнают, как избежать ошибок, открывая своё дело, как правильно строить финансовые планы, как выходить на рынок, оптимизировать налоги и настраивать систему продаж. Лекции проводят практикующие специалисты. Так, всё о налогообложении рассказывает глава аудиторской компании, а лекцию по маркетингу читает владелица PR-агентства. Преподаватель уже познакомилась с севастопольским рынком и выявила ряд проблем в сфере интернет-маркетинга.

«Я смотрю, в их интернет-магазине есть товар, я добавляю его в корзину, на самом деле – товара нет. Более того, консультант целый час бегает физически по складу, ищет товар и его не находит», – делится диджитал-маркетолог Наталья Ваулина.

«На самом деле это не только проблема Севастополя, это проблема вообще, в принципе, регионов, наверное, интернет-маркетинг работает на сегодняшний день только в Москве, Питере, и чуть-чуть во Владивостоке», – считает основатель бизнес-академии (город Владивосток) Ольга Стаценко.

Известно, что 80% компаний закрываются в течение первых трёх лет. Вот курс и рассчитан на тех, кто только начинает своё дело, но популярностью он пользуется и у опытных бизнесменов, рассказывают организаторы. Для предпринимателей занятия бесплатные. Какие мастер-классы и лекции посещать, они выбирают сами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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